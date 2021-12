Podia ser Natal e vai ser mesmo, com os UHF ao vivo no Coliseu do Porto

Uma canção celebrizada em 1995 dá título a um concerto acústico dos UHF no Coliseu AGEAS, no Porto, no próximo domingo às 17h: Podia ser Natal. E vai ser, a contrariar a pandemia.

Foi em 1995 que António Manuel Ribeiro gravou com Miguel Ângelo a canção Podia ser Natal, integrada no álbum Espanta Espíritos, um disco colectivo de Natal produzido por Manuel Faria e que contava ainda com as participações de Xana, Sérgio Godinho e Pacman, Tim e Andreia, Jorge Palma e Flak, Né Ladeiras, Viviane, João Aguardela, Vozes da Rádio, Despe & Siga e Alcindo Carvalho. A canção foi incluída em 2000 num álbum a solo de António Manuel Ribeiro, Sierra Maestra (2000) e em 2004 num EP dos UHF que ao tema-título juntava as canções Quarto 603 e Um homem à porta do céu. E os UHF, que desde então a têm tocado muitas vezes ao vivo, escolheram-na agora para título de um concerto no Coliseu Porto AGEAS, este domingo (17h), que foi antecedido por um outro em Ponte de Lima, como conta António Manuel Ribeiro ao PÚBLICO: