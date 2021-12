Trinta e três anos de serviço público no ensino a distância

Diga 33! Não, não se trata da “velha” prática dos médicos quando pediam ao paciente para dizer 33, a fim de poderem sentir as vibrações sonoras através da palma da mão posta no tórax do doente, sabendo que, se este estivesse bem de saúde, o som reverberaria nos pulmões. É a forma de falarmos na Universidade Aberta (UAb), que faz hoje 33 anos e, apesar dos tempos conturbados em que vivemos, respira saúde.