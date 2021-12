As receitas de Alberto Manguel, a história das cidades de Ben Wilson e a graça da língua portuguesa

O escritor e bibliófilo Alberto Manguel, que acaba de lançar em Portugal, com a Tinta-da-china, o seu Livro de Receitas dos Lugares Imaginários conversou com a jornalista Alexandra Prado Coelho sobre esta obra que compila receitas verdadeiras, que se podem reproduzir em casa. Nesta entrevista ao Ípsilon, o argentino-canadiano revela algumas novidades sobre a programação do seu Centro de Estudos da História da Leitura em Lisboa, conta que foi com os livros de Enid Blyton que se começou a interessar pela comida literária e diz que vai incluir um novo capítulo no seu Um Diário de Leituras.

Ben Wilson, em Metrópoles (ed. Desassossego), passa em revista sete mil anos de urbanização, escreve o jornalista João Pedro Pincha que o entrevistou a propósito desta obra. “Uma ideia que perpassa pelo livro e pela História é que as cidades nos proporcionam coisas tão boas que, se acertássemos na maneira de as construir, talvez tivéssemos melhores cidades e melhores pessoas. Mas isso é, de certa forma, uma ilusão. Tentar impor uma ideia de racionalidade ou de bom desenho numa cidade causa geralmente mais prejuízo do que benefício”, afirma nesta conversa o historiador britânico, que esteve em Lisboa a promover o seu livro. “Talvez a pandemia tenha acabado com as ‘cidades superstar’”, defende.

Conversei com os humoristas Ricardo Araújo Pereira e Gregorio Duvivier por causa de Um Português e um Brasileiro entram num bar… , que esta semana esgotou salas em Lisboa e no Porto. O espectáculo é sobre a língua portuguesa. Durante a conversa, Gregorio revelou o que anda a ler. E há novidades sobre a colecção de Literatura de Humor que RAP dirige na Tinta-da-china e também sobre o Clube de Leitura de Obras de Humor que tem a sua curadoria na Econ-Escolas de Escritas.

Hoje foi anunciado que a Fundação José Saramago é a vencedora da 17.ª edição do Prémio Eduardo Lourenço. O ensaísta morreu no dia 1 de Dezembro de 2020, há um ano.

Esta semana a LeYa anunciou que a ex-deputada centrista Ana Rita Bessa foi designada como nova CEO do grupo e também foi noticiado que os proprietários do grupo LeYa estarão a tentar vender a totalidade das acções.

No sábado, vítima de cancro, aos 61 anos, morreu a escritora madrilena Almudena Grandes. O critico literário e escritor José Riço Direitinho escreveu o obituário da autora do romance As Idades de Lulu, há muito tido como um clássico moderno da literatura erótica. No ano passado, a propósito do seu romance Os Doentes do Doutor García, Almudena Grandes deu uma entrevista ao ípsilon.

No aniversário do Encontro de Leituras, a convidada é a Prémio Camões 2021: Paulina Chiziane. O livro em discussão na próxima sessão será Niketche – Uma história de poligamia, romance publicado em Portugal pela Editorial Caminho em 2002 e agora reeditado (no Brasil, saiu pela Companhia das Letras). O Encontro de Leituras acontecerá na terça-feira, dia 14 de Dezembro, às 22h de Lisboa, 19h de Brasília e meia-noite de Maputo. A sessão Zoom tem a ID 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272. Quem quiser receber informações sobre o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

Os escritores José Eduardo Agualusa e Mia Couto publicaram no Facebook um texto em que alertam para a “discriminação” dos países africanos e as “restrições na circulação de pessoas” após a descoberta da nova variante do SARS-COV-2, já designada como Ómicron. “Os vírus sofrem mutações sem distinção geográfica”, escrevem no texto que o PÚBLICO, com autorização dos escritores, publicou. E o escritor brasileiro Astier Basílio, estudante de doutoramento no Instituto de Literatura Maksim Gorki, em Moscovo, narra na primeira pessoa a sua experiência com a doença.

Há novas críticas no site do Leituras: Helena Vasconcelos esteve ler Pessoas Comuns, de Diana Evans (Quetzal); Marta Lança analisou Novo Mundo: Arte Contemporânea no tempo da pós-memória de António Pinto Ribeiro (Edições Afrontamento) e Isabel Lucas leu O Poder do Cão, de Tomas Savage (Edições Asa).

O Professor de Física Carlos Fiolhais, como habitualmente todos os anos nas páginas do PÚBLICO, faz as suas recomendações de livros para este Natal. Na revista ímpar, a jornalista Rita Pimenta recomendou livros que nos transformam e aproximam para os mais pequenos e eu falei de cinco obras que estavam esgotadas e que regressam nesta época aos escaparates.

Boas leituras. Até para a semana.