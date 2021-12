Jesus garante que ausência de Coates não interfere no ataque ao derby

Treinador do Benfica deixa elogios ao central e ao treinador do Sporting, sem levantar a ponta do véu sobre as escolhas para o jogo.

Até que ponto a ausência do patrão da defesa do Sporting no derby de sexta-feira com o Benfica poderá ter impacto nas escolhas de Jorge Jesus? Esta foi uma das questões lançadas na conferência de imprensa de antevisão da partida e a resposta do técnico das “águias” foi clara: “Não vai ter influência”.

Atrás do Sporting na classificação, o Benfica encara este encontro com a vontade e a necessidade de vencer, sendo que para isso as opções de Jesus para o ataque serão determinantes. Face ao isolamento de Sebastián Coates, infectado com covid-19, o Sporting entrará na Luz sem a sua maior referência defensiva.

“Não vou branquear o valor do Coates, porque tem importância em todas as acções do jogo do Sporting. Mas ele está fora e o treinador do Sporting tem de contar com o que tem”, atalhou Jesus, assegurando que os elementos que vão compor o ataque do Benfica já estavam definidos antes do teste positivo do uruguaio. “Não vai ter influência o facto de jogar ou não. Já estava determinado (o avançado que vai jogar) e preparado para ir a jogo”.

Para além do central, a ausência de João Palhinha, por lesão, também é uma forte possibilidade, mas Jesus lembra que o Benfica também tem baixas de peso. “O facto de não jogarem Coates e Palhinha... Nós temos o Lucas [Veríssimo] que vai estar um ano sem jogar. Não interessa quem possa jogar no Sporting, nem interessa quem não possa jogar no Benfica. Os jogadores que vamos lançar no jogo, isso é que é importante”.

O período que o país e o futebol atravessam, com o ressurgimento da covid-19, deixam Jorge Jesus moderadamente preocupado e convencido da necessidade de se fazerem os ajustes que forem necessários para minimizar o impacto da doença. Mas para o técnico dos “encarnados” interromper a competição não é solução: “Parar? Não, nunca”.

E o verbo parar é mesmo aquele que o Benfica quererá aplicar em campo quando o Sporting tiver bola. O 3x4x2x1 dos “leões” tem feito estragos, mas as “águias” também encontraram outro equilíbrio com a mudança definitiva para o 3x4x3. "O sistema de jogo é uma coisa, as dinâmicas são outra e são em função das ideias de cada treinador. As dinâmicas do Sporting são dinâmicas com as quais tenho de estar identificado, para poder ganhar”.

No mês de Dezembro, ganhar terá de ser, mais do que nunca, a palavra de ordem no Estádio da Luz. Entre compromissos para todas as provas domésticas e para a Liga dos Campeões, o Benfica vai enfrentar testes duríssimos, que incluem um duplo embate com o FC Porto. “Neste mês há três jogos de decisão: Champions, Taça da Liga e Taça de Portugal. É um bom sinal, mas foi a calendarização que ajustou tudo neste mês”.