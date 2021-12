Roma regressa às derrotas em Bolonha

A Roma de José Mourinho perdeu, por 1-0, nesta quarta-feira, na deslocação a Bolonha, em partida referente à 15.ª jornada da Liga italiana. Desta forma, os romanos acabam por perder terreno para a Atalanta, na classificação geral, embora mantenham o quinto lugar, com um ponto de vantagem sobre Fiorentina, Juventus e Bolonha, estando a Lazio em condições de igualar este trio.

A Roma procurava o quarto triunfo consecutivo, terceiro na Série A, mas falhou na definição dos lances ofensivos, contrastando com a eficácia da equipa de Sinisa Mihajlovic. O médio sueco Mattias Svanberg (35') estabeleceu, num remate de meia-distância, o resultado final, batendo o internacional português Rui Patrício, que teve uma tarde tranquila mas não pôde evitar o golo da formação da casa.

José Mourinho perdeu ainda Abraham e Karsdorp para o duelo que se segue, frente ao Inter de Milão. A equipa de Simone Inzaghi, com dois golos de Gagliardini (36') e Lautaro Martínez (58, g.p.), superou tranquilamente o Spezia (2-0) e ascendeu ao segundo lugar, com 34 pontos, a um do líder Nápoles, que defronta esta noite o Sassuolo, havendo ainda um Génova-AC Milan para definir a vice-liderança.