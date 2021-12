Coates infectado com covid-19 a dois dias do derby

O defesa central Sebastián Coates, do Sporting, estará infectado com covid-19 e deverá falhar o embate com o Benfica, na sexta-feira, no Estádio da Luz, a contar para o campeonato. A informação ainda não foi oficializada pelos “leões”, mas está a ser avançada pela SIC Notícias.

Os “leões” não confirmaram ainda este caso positivo, aguardando pela totalidade dos resultados da ronda de testes realizada ao plantel nesta quarta-feira.

Do boletim clínico do clube, até ver, constam somente as baixas de João Palhinha, Rúben Vinagre e Jovane Cabral, todos por lesão.

A confirmar-se o afastamento de Coates do derby, será a segunda baixa de vulto no Sporting, isto se João Palhinha não recuperar a tempo. O central uruguaio, para além da tremenda influência defensiva que tem na equipa, tem sido preponderante no ataque, com quatro golos marcados em 19 jogos nesta época.