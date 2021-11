Por dois euros, a Uber deixa levar mais um passageiro: o cão ou o gato

O Uber Pet está, por agora, em vigor no Algarve, Lisboa e Porto. Cabe ao dono garantir a segurança do animal de companhia, assim como salvaguardar a limpeza do carro. Já era possível viajar com animais sem um custo extra, mas os motoristas podiam declinar a viagem à última hora.

Há uma nova opção de viagem para quem não quer andar sozinho na Uber: a Uber Pet.

A Uber Pet está, por agora, em vigor no Algarve, Lisboa e Porto. À tarifa equivalente ao UberX, soma-se uma taxa adicional de dois euros por cada viagem. No entanto, apesar de o motorista saber que vai transportar um animal de companhia, cabe ao tutor manter “o cão ou gato preso com uma coleira, arnês ou num transportador para animais de estimação” e levar um “cobertor ou uma toalha para proteger o assento e reduzir o risco de danos ou sujidade”.

Já era possível trazer o cão e o gato na viagem, mas os utilizadores da app corriam o risco de ver a sua viagem cancelada por motoristas que não querem cães e gatos a bordo. “Se estiver a planear viajar com um animal de estimação que não seja de serviço, é uma boa prática contactar o motorista que aceita o seu pedido de transporte. Use a aplicação para enviar uma mensagem de texto ou ligue para comunicar aos motoristas que gostaria de trazer o seu animal de estimação”, lê-se, no site da Uber Portugal. “Pode ajudar os motoristas a manter os veículos limpos para todos os passeiros, trazendo uma transportadora ou um cobertor para reduzir o risco de danos ou desarrumação. Alguns motoristas podem ter um cobertor na bagageira.”

