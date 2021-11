O apeadeiro de Canelas dá agora acesso a uma viagem pelo mundo das artes

As paredes ainda estão quase todas despidas, mas o cenário não tardará a alterar-se. Acabou de ser desmontada uma exposição e, nos próximos dias, será tempo de preparar uma outra, com data de inauguração prevista para 18 de Dezembro. Mas basta consultar o Facebook e o Instagram do espaço para perceber que errámos no timing da visita. Desde 2019 que não tem faltado cor e vida naquelas paredes, outrora usadas para afixar horários de comboios e avisos aos passageiros. Estamos no antigo apeadeiro ferroviário de Canelas, em Estarreja, agora transformado em galeria de arte e espaço cultural. Chama-se “Estação Viva” e já tem agenda cheia para 2022.