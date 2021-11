Mario Pasalic mantém Atalanta no top 4 da Liga italiana

Juventus ganha em casa do último e pressiona a Roma na Série A. Na Premier League, Newcastle continua no fundo da tabela.

A Atalanta, sob as ordens de Gian Piero Gasperini, continua a ser um osso duro de roer. Nesta terça-feira, na 15.ª jornada da Liga italiana, goleou o Venezia (4-0) e vai manter-se distante da Roma e a morder os calcanhares ao Inter Milão, na luta pelo terceiro lugar da tabela. Tudo porque Mario Pasalic decidiu abrir o livro.

Coloquemos as coisas nestes termos: nos últimos quatro encontros, a Atalanta apontou 11 golos, seis dos quais da autoria do atacante croata. Só nesta terça-feira foram três, para acabar bem cedo com as esperanças do adversário — marcou aos 7’ (desvio oportuno dentro da área após assistência de Ilicic), aos 12’ (novamente dentro da área, após passe de Muriel) e aos 67’ (Muriel desequilibrou e o croata finalizou è meia-volta). Pelo meio, o neerlandês Teun Koopmeiners já tinha feito o 3-0.

A Atalanta segurou o quarto lugar da Série A e passou a somar 31 pontos, os mesmos que o Inter Milão, que só joga na quarta-feira, com o Spezia. Já o quinto classificado, a Roma, entrará em campo para defrontar o Bolonha já a seis pontos da formação de Bérgamo e com a Juventus à perna, a um ponto, depois de ter vencido em casa do último classificado, o Salernitana, por 0-2. Paulo Dybala inaugurou o marcador aos 21’ e falharia um penálto aos 90+5’, já depois de Álvaro Morata (72’) ter feito o segundo golo dos “bianconeri”.

Em Inglaterra, o Newcastle, lanterna vermelha da Premier League, sofreu uma expulsão logo aos 9’ (o central Ciaran Clark), mas ainda conseguiu salvar um ponto diante do Norwich, antepenúltimo da tabela (1-1). No outro jogo do dia, referente à 14.ª jornada, o Leeds United bateu o Crystal Palace por 1-0, já no tempo de compensação, graças a um penálti convertido por Raphinha.

Na Taça do Rei, em Espanha, não houve surpresas no arranque da primeira eliminatória, com o Alavés, o Granada, o Villarreal, o Celta de Vigo e o Granada a vencerem com facilidade em casa de adversários de escalões inferiores — o resultado mais dilatado foi o 0-8 do Villarreal ao Victoria CF, das Ligas regionais.