Árbitro denuncia agressão após jogo entre Estrela da Amadora e Benfica B

No final do jogo desta segunda-feira que opôs Estrela da Amadora e a equipa B do Benfica, um dos elementos da equipa de arbitragem terá sido alvo de agressões no interior do Estádio José Gomes. A denúncia é feita pelo Conselho de Arbitragem (CA) e mereceu também uma nota de repúdio da Liga, que se mostra solidária com a equipa de arbitragem.

De acordo com o comunicado do CA, as agressões terão ocorrido no corredor de acesso ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem. As equipas de segurança do recinto desportivo identificaram um dos alegados agressores. Este incidente foi registado pelo árbitro Miguel Nogueira no relatório de jogo e comunicado ao órgão de arbitragem logo após a partida. "O que se passou esta segunda-feira numa competição profissional envergonha e merece a célere e total punição dos responsáveis”, pode ler-se no comunicado.

Após o apito final, num jogo que o Benfica B venceu o Estrela por 6-3, os dirigentes da equipa da Amadora deixaram duras críticas ao trabalho da equipa de arbitragem, com especial ênfase na prestação do árbitro assistente Nuno Pereira.

“O árbitro apita antes de o jogador do Benfica cair. O árbitro assistente número um, Nuno Pereira, contra quem vamos agir criminalmente, mandou ‘bocas’ para a bancada. Na expulsão do Afonso Figueiredo, o árbitro riu-se na cara dos nossos jogadores. O árbitro obrigou-nos a mudar de equipamento. Exigimos que sejam pedidas desculpas por estes árbitros. Vamos fazer uma participação disciplinar e que, pela primeira vez, seja aberto um processo-crime contra uma equipa de arbitragem”, afirmou Marco Ferreira, director-executivo do Estrela na flash interview.

A formação da Amadora acabou a partida reduzida a nove jogadores, depois das expulsões de André Duarte aos 11’ e de Afonso Figueiredo aos 56’.