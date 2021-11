Um escritório com beliches, ginásio e vista para o mar, onde se anda de hoverboard

Caminhar para ir de uma sala de reunião para a secretária? Que antiquado. Na PHC Software pode-se andar de trotinete ou hoverboard pelos corredores, sempre com a possibilidade de fazer uma pausa no ginásio ou na biblioteca (com kindles), de juntar os colegas (amigos?) para uma jam session ou num almoço com vista para o mar, de fazer uma chamada num dos jardins ou tirar uma power nap num beliche.

Assim se trabalha no escritório da PHC, em Oeiras, um espaço com 8000 metros quadrados, habitado por 160 pessoas, que foi construído de raiz para a multinacional que se dedica ao desenvolvimento de software de gestão. São cinco andares com foco "na produtividade e felicidade", descreve o projecto Living Offices.

As equipas organizam-se por ilhas e vinga uma política de clean desk, com cacifos em que cada pessoa pode guardar os seus pertences. Pelas paredes tanto crescem raízes, como o núcleo interno de um computador. "Sendo o conforto sonoro uma das preocupações máximas, materiais como alcatifas, tectos acústicos e divisórias com vidros duplos são uma constante em todas as salas ao longo de todo o escritório." E, claro, há sempre uma mesa de ping-pong ou uns videojogos para descontrair.