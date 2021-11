O fim da utopia digital

Depois de termos sido forçados ao virtual, no decorrer deste ano, corremos para os braços do físico. Sente-se até uma espécie de náusea, de reactividade contra a tendência digital. Há uma ressaca.

O ano passado o mundo parecia rendido à conectividade digital. A nossa existência rodava à volta dela. É verdade que, em paralelo ao teletrabalho, percebemos que dependíamos de coisas pouco virtuais, como médicos ou repositores de supermercados, dando-nos conta da natureza fictícia dessa relação, mas ela expandiu-se e consolidou-se.

Até há poucos anos havia um optimismo generalizado em relação ao digital. As sociedades contemporâneas depositavam todas as fichas nas fulgurantes tecnologias de comunicação. Hoje percebe-se que o optimismo era manifestamente exagerado. Atribuíamos à tecnologia uma capacidade desmesurada para solucionar problemas sociais, políticos e até ecológicos de todo o tipo. Nos debates sobre ambiente aparecia sempre alguém a dizer que a geoengenharia ou a nanotecnologia iriam solucionar a crise energética. Na educação tudo seria resolvido com mais geringonças tecnológicas nas aulas. E até os riscos de legitimidade política teriam solução com participação digital.

Não é uma questão ideológica. Há direita ou esquerda, parecia existir a ilusão de que tecnologia nos iria eximir de processos deliberativos, ou de procurar acordos entre posições muito diferentes e em conflito. O mesmo com as redes sociais. Mais de uma década depois do seu surgimento fica exposto que o seu sucesso se deveu, em grande medida, ao fracasso de não termos conseguido erguer sociedades menos individualizadas, com vínculos sociais menos débeis e ligações organizativas mais sólidas. É nesse contexto, o de comunidades profundamente fragmentadas, que foram adquirindo protagonismo.

Não se trata de demonizar a tecnologia, que é óptima, mas a relação idealizada que estabelecemos com ela, ou as redes sociais, que têm potencialidades, mas que deixámos desregular, ao sabor de utilizações radicalmente mercantis. Os senhores do capital, uma vez esgotado o mundo real, passaram a colonizar o digital. É aí que estão as fortunas.

Os super-ricos, no início do ano, estavam com a cabeça na lua e vai daí começaram a investir em foguetões para colonizar Marte como anseia Elon Musk. Agora a sua grande preocupação já é a longevidade na terra e vai daí começaram a investir desenfreadamente em empresas tecnológicas que garantem que é possível reverter o processo de envelhecimento, como fizeram Peter Thiel ou Jeff Bezos. O futuro digital que imaginam tem pouco a ver com tornar o mundo um lugar melhor. É como se quisessem transcender inteiramente a condição humana e isolar-se do perigo real das mudanças climáticas, das migrações em massa, do esgotamento de recursos ou das pandemias globais. Para eles o futuro da tecnologia parece ter a ver com uma única coisa: escapar.

É como se os vencedores da economia digital estivessem à procura de uma saída de emergência, deixando alguns milhões de iguais, bem mais pobres, para trás. É como se estivéssemos a assistir a uma corrida em busca de transcender tudo o que é humano: corpo, interdependência, compaixão, vulnerabilidade, complexidade. É verdade. Nem sempre foi assim. Nos anos 1990 a tecnologia parecia a oportunidade para um mundo mais inclusivo, igualitário, a pensar no bem-comum e pró-humano. Esses tempos de utopia digital já lá vão. Em 2021 temos os super-ricos a tentar fintar até a morte e os remediados, depois do êxtase digital do ano passado, em ressaca, a tentarem ser simplesmente humanos, ligados uns aos outros. E quem sabe se esse não é o caminho.