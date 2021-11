Sporting volta a ganhar, mas pode ter perdido Palhinha

Com uma exibição q.b., os “leões” derrotaram o Tondela e somaram a 11.ª vitória consecutiva, mas o médio saiu lesionado a cinco dias do derby de Lisboa.

Com uma exibição eficaz e calculista, o Sporting somou neste domingo a 11.ª vitória consecutiva em todas as competições após derrotar no Estádio de Alvalade o Tondela, por 2-0. Numa partida onde os tondelenses apresentaram-se desfalcados devido a uma mão cheia de casos positivos de covid-19, os “leões” foram melhores e ganharam com golos de Sarabia (10’) e Paulinho (50’). Porém, muito provavelmente, perderam Palhinha para o derby de Lisboa: a cinco dias de defrontar o Benfica, o médio terá sofrido uma lesão muscular e abandonou o relvado em lágrimas.

Com uma boa entrada na partida, o Sporting colocou-se em vantagem no décimo minuto, num lance onde Pablo Sarabia aproveitou uma boa desviada por um defesa do Tondela para inaugurar o marcador.

Na segunda parte, os “leões” voltaram a entrar bem e precisaram apenas de cinco minutos para marcarem o segundo: em excelente posição para fazer o golo, Pedro Gonçalves preferiu assistir Paulinho que aproveitou a assistência para se estrear a marcar na I Liga.

Com dois golos de vantagem, Amorim começou de imediato a gerir o esforço dos seus jogadores (troca de Matheus Nunes por Daniel Bragança), mas pouco depois da hora de jogo, surgiu a pior noticia para o treinador sportinguista: com Ugarte pronto para entrar, Palhinha ficou agarrado à coxa após tentar um corte, saindo de imediato do relvado em lágrimas.

O médio fez sinal para o banco que terá sido um problema muscular, o que, a confirmar-se, deixará o internacional português fora do confronto com o Benfica para a I Liga na próxima sexta-feira no Estadio da Luz.