AC Milan perde pela segunda vez consecutiva na Serie A

O Sassuolo venceu por 3-1 em casa do AC Milan, para a 14.ª jornada da Liga italiana de futebol, e abriu a possibilidade ao líder Nápoles, que ainda neste domingo recebe a Lazio, de assumir o comando isolado.

O AC Milan, que somou o terceiro jogo seguido sem vencer na Série A, começou bem, com um golo de Alessio Romagnoli, aos 21 minutos, mas permitiu a reviravolta do Sassuolo.

Gianluca Scamacca, aos 24 minutos, o dinamarquês Siomon Kjaer, com um golo na própria baliza, aos 33, e Domenico Berardi, aos 66, garantiram ao Sassuolo a reviravolta e a conquista dos três pontos no Giuseppe Meazza.

A formação milanesa ocupa a segunda posição da tabela classificativa, com 32 pontos, em igualdade com o Nápoles, primeiro, que ainda hoje recebe a Lázio, sexta posicionada, com 21.

Com o triunfo em San Siro, o Sassuolo passa a somar 18 pontos, no 12.º lugar, embora que à condição, dado que pode ser ultrapassado pelo Torino, 13.º, com 17, que ainda hoje defronta a Roma, orientada pelo treinador português José Mourinho.

O Bolonha venceu em casa do Spezia, por 1-0, com um golo do austríaco Marko Arnautovic, aos 83 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e a Udinese e o Génova empataram 0-0.