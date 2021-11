Perder uma oportunidade de 300 milhões de dólares em Cabo Delgado

O Governo moçambicano tem um plano para gastar 300 milhões de dólares em Cabo Delgado, na procura de “ganhos rápidos” em matéria de recuperação de infra-estruturas e no retomar do controlo do Estado nos distritos afectados pelo conflito. Um plano que vai ser controlado desde Maputo, feito “à pressa” e que pode acabar por trazer mais perdas que ganhos.