Rui Costa: “Devemos estar todos envergonhados com o aconteceu”

O presidente do Benfica foi à sala de imprensa no final da partida contra o Belenenses SAD e disse que se os “encarnados” não se apresentassem, perderiam o jogo.

Rui Costa esteve neste sábado na sala de imprensa do Estádio Nacional para “essencialmente lamentar o que aconteceu” na partida entre o Belenenses SAD e o Benfica. O presidente dos “encarnados” esclarece que o seu clube “cumpriu com o regulamento”, mas adianta que todos devem “estar todos envergonhados com o aconteceu”.

“Queria essencialmente lamentar o que aconteceu no Jamor. Lamentar esta página negra do futebol português e do próprio país. O Benfica simplesmente cumpriu com o regulamento da mesma forma que o Belenenses SAD foi obrigado ir a jogo. Se o não se apresentasse também perderia o jogo”, referiu Rui Costa.

O líder dos benfiquistas considera, porém, que “todos devem estar envergonhados com o aconteceu”. “Não nos agradou de forma nenhuma entrar em campo nestas condições. O Benfica foi, assim como o Belenenses SAD, forçado a entrar em campo.”

“Às 19:13, o Benfica já estava equipado e nem sabia quantos jogadores o Belenenses ia ter em campo. Não houve nenhuma informação contrária da Liga. O Benfica é alheio a essa situação. Sei em que estado está o Belenenses, o ano passado passámos por isto, hipotecámos um campeonato e uma Taça pela covid-19.”

Rui Costa admitiu que “houve várias conversas, mas em nenhuma circunstância este jogo esteve para ser adiado”. “O Belenenses não formalizou nada para que este jogo não se realizasse. As indicações que o Benfica teve foram para ir para dentro de campo. Não foi às 19h15 ou às 18h da tarde que soubemos”, explicou.

Salientando que “ao Benfica não agradou fazer este jogo”, o dirigente diz que foi “jogador” e sabe “como é os jogadores se sentiram dentro de campo”. De quem é a responsabilidade? “De certeza que não é do Benfica por ter entrado em campo. O Benfica foi obrigado a cumprir, caso contrário éramos nós quem perdia os três pontos”.

Embora reconheça que o que se passou no Jamor não é justo, Rui Costa diz que o aconteceu “afecta o futebol português em si e afecta o país. Não beneficia ninguém. Não foi responsabilidade do Benfica.”