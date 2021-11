Regulamento da Liga diz que o Benfica vence por 7-0

O triunfo do Benfica frente à Belenenses SAD, neste sábado, vai manter-se com 7-0 e não com os 3-0 apontados como “tarifa” habitual em casos de jogos interrompidos.

O jogo no Jamor foi interrompido por a equipa visitada não ter um mínimo de sete jogadores em campo e o que diz o regulamento disciplinar da Liga é que, não sendo um caso de abandono de campo, o resultado, tendo uma diferença superior a três golos, deve manter-se como terminou.

Texto do artigo 44 do regulamento:

“No caso de a sanção ser imposta por qualquer falta ou infracção que não seja o abandono de campo, o clube declarado vencedor beneficiará de um resultado de 3 a 0, salvo se tiver conseguido no campo uma diferença de golos superior a 3, caso em que o resultado será de x a 0, representando x essa diferença”