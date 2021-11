No momento da festa, Abel deixa futuro em aberto

Abel Ferreira, que se sagrou neste sábado campeão sul-americano de clubes, deixou em aberto o futuro no Palmeiras, mesmo tendo conquistado o “bi” no clube brasileiro.

EITAAA! ?? Será que o Abel fica no Verdão?#LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/lZ3CBTleri — FOX Sports Brasil (de ??) (@FoxSportsBrasil) November 27, 2021

“Estou tranquilo, em paz comigo, com a sensação de dever cumprido. A forma como se joga no Brasil é muito intensa e não dá saúde a ninguém. Vou ter de reflectir muito o que quero para mim para o presente e para o futuro”, apontou, à Fox.

Sobre a conquista, o treinador português aproveitou para associar este triunfo às derrotas que já teve. “Acima de tudo, estou grato de estar aqui e por juntar mais uma medalha. Mas não esqueço as derrotas que tivemos. Quando alguém está preparado para perder sabe ganhar”.

Abel deixou ainda elogios ao Flamengo. “O rival é uma grande equipa, merece os parabéns e valorizou ainda mais nossa vitória. Os meus jogadores estão de parabéns. Um grande abraço de gratidão aos nossos jogadores”.

FPF felicita Abel

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pela conquista da Taça dos Libertadores pela segunda época consecutiva.

“Gostaria de felicitar o Abel Ferreira pela conquista da Taça dos Libertadores ao serviço do Palmeiras e após vitória por 2-1 sobre o Flamengo. Numa semana em que um treinador português, Leonardo Jardim, já havia conquistado a mais importante competição de clubes da Ásia, o futebol e o desporto nacionais foram elevados de novo a um patamar ímpar de prestígio e reconhecimento internacionais”, realçou, em comunicado.

“Ao conquistar pela segunda vez a Taça dos Libertadores, o mais ambicionado troféu de clubes da América do Sul, o Abel Ferreira ofereceu mais uma prova irrefutável da sua ambição, da sua vocação, da sua dedicação, do seu talento e do seu valor. Ao fazê-lo prestigiou-se a si mesmo e a todo o país. Parabéns, Abel”, rematou o líder da FPF.