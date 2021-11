No Chega, os críticos são “ratos” e os votos são controlados

Em 20 distritos, apareceram 38 listas para eleger delegados ao congresso do Chega. Os militantes das 18 listas da “oposição” vão conseguir fazer-se ouvir e criticar André Ventura? Viseu será um duelo sobre democracia interna.

Este fim-de-semana, em Viseu, André Ventura, fundador e presidente do Chega, vai enfrentar um congresso com fãs, mas também opositores: foram eleitas 18 listas além das 20 propostas pela direcção de cada um dos 20 distritos, num total de 80 delegados que, de uma forma ostensiva, não se identificam com a linha oficial.