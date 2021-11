CDS aposta em programa eleitoral com 15 compromissos

O CDS vai preparar um programa eleitoral para as legislativas de Janeiro num modelo diferente do tradicional: será conciso e terá 15 medidas-chave. “Serão 15 propostas de ruptura com o socialismo, que definem o partido e o distinguem dos outros”, afirmou ao PÚBLICO o líder do CDS Francisco Rodrigues dos Santos, referindo que, na elaboração do programa, há uma aposta “numa nova geração de protagonistas e de gente qualificada da sociedade civil, alguns sem filiação partidária, com mérito e notoriedade, experiência de vida e provas dadas”. O compromisso eleitoral deverá ser apresentado nas primeiras semanas de Dezembro.