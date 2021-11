Começou com empate a luta entre Carlsen e Nepomniachtchi pelo título mundial

Magnus Carlsen iniciou a defesa do título de campeão mundial absoluto de xadrez frente ao pretendente, o russo Ian Nepomniachtchi, num encontro que se está a realizar no Dubai, Emirados Árabes Unidos, disputado à melhor de 14 partidas.

É a quinta vez que o norueguês luta pelo título máximo, depois de, em 2013, ter vencido o seu antecessor no trono, o indiano Viswanathan Anand, tornando-se o segundo mais novo campeão mundial, aos 23 anos, mas não conseguindo bater o recorde de Garry Kasparov.

Um ano depois, Carlsen voltaria a vencer o mesmo adversário, mas com maior dificuldade para se impor, voltando a defender o título perante o russo Sergei Karjakin em 2016, mas desta feita conseguindo ganhar apenas no desempate das partidas semirrápidas.

Voltou a defender o título em 2018, perante o norte-americano Fabiano Caruana, e uma vez mais só conseguiu a vitória no desempate.

Agora, tem pela frente um adversário que se tem revelado incómodo e que adquiriu o direito de o defrontar depois de ter vencido um polémico torneio de candidatos, com meio ponto de vantagem sobre o francês Maxime Vachier-Lagrave, numa prova que teve de ser interrompida a meio devido à pandemia provocada pela covid-19.

Na primeira partida em que o russo conduziu as brancas, Carlsen não teve dificuldades em igualar, conseguindo mesmo apoderar-se da iniciativa, mas, quando a pressão exercida começou a tornar-se mais perigosa, Nepomniachtchi forçou as simplificações, com o empate a ser acordado ao 45.º movimento.

Para além do título, está em jogo um prémio de dois milhões de euros, com o vencedor a arrecadar 60% desse valor. No entanto, se o encontro for apenas decidido no desempate, então a partilha será mais equitativa, com o derrotado a receber 45% do valor global.