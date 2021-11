Shakespeare trocado por miúdos

Victor Hugo Pontes (n. 1978) diz ser a pessoa “mais improvável do mundo” para falar de amor. Mas vai fazê-lo na mesma. Vai fazê-lo porque Nuno Cardoso, amigo/colega de longa data e director artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, o desafiou a revisitar Romeu e Julieta, clássico de Shakespeare. O coreógrafo nascido em Guimarães respondeu com a criação de Porque é Infinito, espectáculo em que oito actores/bailarinos entre os 15 e os 20 anos (mais os “graúdos” António Júlio, Pedro Frias e Vera Santos) questionam o que pode ser o amor para quem está a viver os confusos dias da adolescência.