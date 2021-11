Bekunis Chá recolhido do mercado por erros de rotulagem

O Infarmed mandou recolher do mercado um lote do medicamento Bekunis Chá, indicado para a obstipação, por terem sido detectadas embalagens distribuídas em Portugal erradamente rotuladas em alemão, informou a autoridade do medicamento. Segundo o Infarmed, as embalagens rotuladas em alemão foram detectadas pelo titular da Autorização de Introdução no Mercado, a empresa Roha Arzneimittel GmbH.

O lote recolhido (n.º 110566) do Bekunis chá medicinal instantâneo (frasco 32g) tem a validade de 01/2024, acrescenta o Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Os espaços comerciais que possuírem este medicamento não o podem vender ou dispensar, devendo devolvê-lo. Qualquer informação adicional pode ser obtida junto do Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde.