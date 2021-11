Milhões de caranguejos-vermelhos enchem estradas numa ilha australiana

Milhões de caranguejos-vermelhos rastejaram pela Ilha do Natal esta terça-feira, na sua migração anual para o oceano que banha esta ilha no Oeste da Austrália. “A migração deste ano tem sido completamente épica”, disse o gerente do Parque Natural Nacional da Ilha do Natal Brendan Tiernan.

“As estradas têm sido um ponto de ebulição de caranguejos-vermelhos. Já causaram longas filas de trânsito nesta pequena ilha, as pessoas chegam a ter de sair dos seus carros para os tirar do caminho.”

Tiernan disse que este fenómeno ecológico de caranguejos a migrar para o mar não acontece em tão grande escala em nenhuma outra parte do mundo. “Às vezes chamamos à ilha a ilha do caranguejo-vermelho; e a comunidade tem consciência do quão importantes são os caranguejos para o nosso ecossistema, a nossa economia, para o turismo”, referiu.

Depois de acasalarem, os machos voltam para a selva e as fêmeas ficam para trás, em tocas, durante cerca de duas semanas para pôr ovos. “Algumas pessoas ficaram bastante assustadas pelo facto de estarem rodeadas de milhões de artrópodes, enquanto algumas pessoas simplesmente mergulharam neles — basicamente fizeram “anjinhos de caranguejos”, deitando-se no chão e deixando-se cobrir de caranguejos”, afirmou Tiernan.

O caranguejo-vermelho da Ilha do Natal é único e protegido pela lei australiana.