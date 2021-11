A formação de professores é entretenimento?

Sob o título Reformar urgentemente a formação de professores em Portugal, Carlos Ceia publicou há dias um artigo de opinião, neste jornal, no qual tece algumas considerações e apresenta algumas sugestões sobre o atual modelo de formação contínua de professores com as quais até posso concordar. Aliás, eu não sou o maior defensor desse modelo e até sou relativamente crítico em alguns dos seus aspetos.

Todavia, discordo veementemente quando, pelo menos aparentemente, parece comparar a formação contínua de professores a mero entretenimento.

Começa por criticar o facto de existirem entidades que oferecem formação contínua sem terem sido criadas para esse fim e dá, como um dos exemplos, a Sociedade Portuguesa de Matemática para acabar por reconhecer que esta afinal tem uma consolidada oferta de formação de professores. Mas, por exemplo, não refere a APM - Associação de Professores de Matemática que, ao longo dos anos, também tem dado um contributo muito válido no âmbito da formação contínua.

Discorda que, por exemplo a Ordem dos Biólogos ou a Ordem dos Psicólogos possam realizar ações de formação na respetiva área de especialidade. Discorda também, nomeadamente, da existência dos Centros de Formação das Associações de Escolas e crítica o facto de as associações profissionais de professores estarem muito focadas na formação contínua, oferecendo muitas oportunidades e modalidades de formação!

Tudo visto e ponderado, pareceria que os estabelecimentos de ensino superior estariam impedidos de oferecer ações de formação contínua para os docentes de carreira. Mas, de facto, assim não é, muito pelo contrário.

Assim sendo, simplesmente somos levados a concluir que o autor pugna pelo monopólio da formação contínua de professores única e exclusivamente para os estabelecimentos de ensino superior.

Trata-se de uma opinião respeitável, mas discutível, pois o regime jurídico da formação contínua de professores, plasmado no Decreto-Lei nº 22/2014, não exclui, antes integra até de forma relevante, por meio de discriminação positiva, todos os estabelecimentos de ensino superior, ao estatuir, v.g., no seu art.º 12º que estes podem constituir-se como entidades formadoras sendo (ao contrário do que acontece com todas as outras entidades formadoras) dispensados do processo de acreditação.

E o atual modelo também lhes dá um especial relevo ao dispor que as instituições de ensino superior podem elaborar programas de formação de formadores. Por que não o fazem, pelo menos de forma generalizada, não sabemos ao certo. Porventura, porque têm outras prioridades, como por exemplo a lecionação de cursos superiores de 2.º e de 3.º ciclo, com a cobrança de propinas aos valores que são de todos conhecidos.

Mas a sua afirmação mais discutível, para dizer o mínimo, é quando escreve que os sindicatos de professores realizam formação sem nenhum controle de qualidade.

Salvo o devido respeito, esta afirmação não colhe, pois as ações de formação promovidas pelas associações sindicais docentes carecem de serem submetidas a todo um processo de acreditação em tudo igual a todas as outras entidades promotoras junto do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), com sede em Braga.

Bem sei que o autor, ao contrário de professores de outras universidades, não faz parte deste Conselho de âmbito nacional, e até propõe a sua extinção. Mas, salvo melhor opinião, o mesmo não será assim tão despiciendo, pois de acordo com as atribuições e competências que o legislador lhe fixou exerce uma função de regulação sobre todo o sistema, no qual a par de organismos estatais, como é o caso dos Centros de Formação das Associações de Escolas, participam também entidades da sociedade civil, como é próprio de sociedades livres e plurais com liberdade de escolha.

Naturalmente que essas entidades da sociedade civil e de âmbito associativo, como por exemplo as ordens e os sindicatos, têm de cumprir todos os requisitos científico-pedagógicos exigidos às restantes entidades.

Por essa ordem de razões, não é qualquer sindicato de professores que pode realizar formação contínua certificada. O primeiro requisito é que a mesma esteja prevista no seu escopo social. Os respetivos Estatutos têm de comtemplar a existência de um Centro de Formação de Professores, provido de um Diretor e de uma Comissão Pedagógica com autonomia institucional.

Este é o requisito sine qua non, mas existem muitos outros de caráter científico-pedagógico e relativamente a cada um dos formadores para que cada uma das ações de formação, de per si, possa obter a respetiva acreditação pelo CCPFC. Mutatis mutandis, e salvaguardando as devidas proporções, que são muitas, este CCPFC está para a formação contínua tal como a A3ES – Agência de Acreditação do Ensino Superior está para a acreditação dos cursos conferentes de graus no ensino superior. E pese embora ela não ser isenta de críticas, que as há e significativas, não vejo ninguém a propor a sua extinção.