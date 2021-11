Bundesliga rejeita paragem para conter crescimento da covid-19

Direcção da Liga alemã de futebol lembra que está a cumprir escrupulosamente as orientações do Governo.

Os responsáveis da Liga alemã de futebol (DFL, na sigla original) rejeitaram nesta quarta-feira um pedido de paragem das competições por várias semanas, para mitigar os efeitos do número crescente de casos positivos de covid-19 na Alemanha.

O organismo, que rege os dois primeiros escalões do futebol germânico, reagiu desta forma a um apelo do presidente do Erzgebirge Aue, emblema da Bundesliga 2, para que se procedesse a uma interrupção das provas ainda este mês.

Helge Leonhardt defende que o futebol tem de dar o exemplo e colocar a segurança das pessoas em primeiro lugar, reduzindo o risco de futuras infecções e diminuindo o fardo que se abate sobre os serviços de saúde do país.

“A DFL tomou nota dos comentários do presidente do Erzgebirge Aue. A linha de actuação de todos os 36 clubes desde o início da pandemia tem sido sempre o cumprimento estrito das orientações governamentais. Um lockdown autoimposto, no sentido da interrupção da época, não é uma questão que se coloque”, explicou, em comunicado, a direcção do organismo.

A Alemanha registou nesta quarta-feira um número recorde de 66.884 novas infecções por covid-19 e 335 mortes, elevando o total de óbitos, desde o início da pandemia, para perto dos 100 mil.