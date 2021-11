Privados a braços com falta de professores querem antecipar revisão de lista de cursos que dão acesso à docência

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (Aeep) quer urgência do Governo na revisão da lista de cursos superiores que dão acesso à docência. A solução também é defendida pelo Ministério da Educação (ME), mas só deverá ser concretizada na próxima legislatura. Os privados não vêem motivos para esperar e entendem que essa medida permitiria colocar alguns milhares de professores nas escolas “quase de imediato”.

Em causa está a portaria da habilitação própria, onde constam os cursos superiores que dão acesso à docência. A sua última revisão aconteceu em 2006, pelo que ficam de fora os cursos surgidos após as adaptações resultantes de declaração de Bolonha. “Um licenciado em Matemática antes de Bolonha pode ser professor, um licenciado em Matemática da mesma faculdade depois de Bolonha não pode”, exemplifica o director-executivo da Aeep, Rodrigo Queiroz e Melo.

A revisão da “lista de cursos que confere habilitação própria para a docência” foi uma das medidas apresentadas na quinta-feira pelo ME para responder à necessidade de professores para a próxima década. A Aeep é a favor da solução, mas lamenta que o Governo a deixe apenas para a próxima legislatura. A publicação de uma portaria como esta “é gestão corrente”, acredita Rodrigo Queiroz e Melo, e por isso não seria um problema se o ME o fizesse, mesmo que o Executivo esteja prestes a cessar funções.

A revisão da portaria é “urgente”, prossegue. Alargando o número de cursos superiores cujos diplomados podem dar aulas, cria condições a colocar no sistema de ensino, tanto público como privado, “alguns milhares” de professores, antecipa o dirigente da Aeep. Com a publicação do diploma, os docentes poderiam entrar em funções “quase de imediato”.

O PÚBLICO contactou o ME, perguntando quando será revista a lista de habilitação e por que motivo esta não pode acontecer antes da saída de funções do actual Governo. Até ao momento, não recebeu uma resposta.

As escolas privadas também têm sentido dificuldades a recrutar professores, tal como acontece na rede pública. No entanto, nos colégios “não há alunos sem aulas”, garante o director-executivo da Aeep. Segundos as estimativas da Federação Nacional de Professores (Fenprof), cerca de 20 mil estudantes estão ainda sem aulas nas escolas públicas nesta altura do ano lectivo, por não terem professor a pelo menos uma das disciplinas.

A solução para a falta de docentes nos colégios tem sido contratar horas aos professores que já trabalham naqueles estabelecimentos de ensino – à semelhança do que está também a acontecer nas escolas públicas. “Há professores com muitas horas e não queremos que continue assim”, sublinha Rodrigo Queiroz e Melo. Porém, a situação nos colégios “não é muito diferente” da que foi vivida no ano passado, admite o dirigente da Aeep. “A diferença é que esperávamos que, neste momento, o problema já estivesse resolvido.”