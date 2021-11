Até 15 de Novembro foram assassinadas, pelo menos, 23 mulheres em Portugal

Destes crimes, 13 foram cometidos em contexto de intimidade, por alguém que mantinha ou mantivera uma relação íntima com a vítima. Números baixaram ligeiramente em relação a 2020, mas não se pode ver aí uma tendência.

Em casa e às mãos de familiares, seja ou não em contexto de intimidade. Ainda é assim que são, sobretudo, assassinadas as mulheres em Portugal. Mulheres como Ana, Beatriz, Carmo, Lígia, Olívia ou Teresa, a quem o Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA) dedica o relatório preliminar sobre este crime, com dados entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro, e que dão conta de 23 mortes. Este ano houve uma diminuição do número de vítimas, mas isso não pode ser encarado como uma tendência.