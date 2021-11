Roma volta a vencer quase um mês depois

Equipa de José Mourinho triunfa em Génova com dois golos de um jovem avançado ganês de 18 anos.

A Roma voltou neste domingo às vitórias quase um mês depois. A formação orientada por José Mourinho triunfou por 0-2 sobre o Génova, acabando com uma série de três jogos sem vencer (um empate e duas derrotas).

A equipa romana, com Rui Patrício de início, teve uma exibição dominante mas pouco eficaz e só começou a construir o triunfo perto do final, primeiro com um golo de Felix Afena-Gyan, jovem avançado ganês de 18 anos, aos 82’, a concluir um contra-ataque.

Depois, já em tempo de compensação, Afena-Gyan, a fazer apenas o seu quarto jogo pela primeira equipa da Roma, arrancou um tremendo remate de fora da área que só parou no fundo da baliza do Génova.