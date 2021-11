Líder do PAN não declarou imobiliária em nome do marido

Inês Sousa Real, porta-voz e deputada do PAN omitiu ao Tribunal Constitucional (TC) que detinha, através do marido, com quem é casada em comunhão de bens adquiridos, uma empresa de mediação imobiliária que tem sede em Oeiras na mesma morada de uma das empresas de agricultura que o casal detém e que têm sido alvo de várias polémicas, revelou neste sábado ao Observador.

O jornal online revela ainda que, ao contrário das sociedades agrícolas, devidamente declaradas, a imobiliária Pontes&Perfis foi criada em Julho de 2020, já Inês Sousa Real era deputada foi omitida de todas as declarações.

Questionado o gabinete de comunicação de Inês Sousa Real sobre esta questão, respondeu apenas: “Foi emitido ontem um comunicado onde foram prestados todos os esclarecimentos, pelo que nada mais há a acrescentar.”

O Observador confirma que o PAN emitiu um longo esclarecimento, onde abordava vários assuntos, esclarecendo alguns detalhes sobre as empresas agrícolas Berry Dream e Red Fields. No entanto, nada disse sobre a imobiliária, até porque essa ligação ainda não tinha sido publicamente divulgada.