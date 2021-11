“Póquer” de Vitinha coloca Sp. Braga nos “oitavos” da Taça de Portugal

O Sp. Braga garantiu, este sábado, com uma goleada (6-0) na recepção ao Santa Clara, o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, reagindo da melhor forma ao descalabro da Luz, para o campeonato. Vitinha foi o herói da noite com a obtenção de um “póquer”, tendo Paulo Oliveira (57') e Galeno (88' g.p.) selado o resultado.

Depois da saída de cena de mais uma equipa da Liga, com o Gil Vicente a ser eliminado ao fim da manhã pelo Leça, adversário do Campeonato de Portugal, a noite de Braga significava o fim de linha para mais um emblema do escalão principal.

Ao Santa Clara cabia a tarefa ingrata de defrontar um Sp. Braga ferido pela recente goleada da Luz, o que tanto poderia representar um risco acrescido como uma oportunidade de explorar algumas inseguranças dos minhotos. O que os açorianos não esperariam era, seguramente, um carrasco impiedoso como o jovem avançado Vitinha, que em cerca de 15 minutos assinou um “hat-trick”, praticamente carimbando o acesso aos oitavos-de-final, o que o próprio Vitinha confirmaria com a obtenção de um “póquer”, logo a abrir a segunda parte.

Embalado pela estreia ao serviço da selecção sub-21, na goleada ao Chipre, Vitinha marcou (3’, 8’, 16’) nas três primeiras oportunidades, revelando uma tremenda eficácia, o que confirmou no 4-0 (51’). Para uma noite perfeita, o marcador de serviço só precisava de um aproveitamento a 100%, o que lhe daria seis golos na noite da “pedreira”.

De qualquer forma, Vitinha passa a liderar a lista dos melhores marcadores da prova, com seis golos, depois de ter bisado (em 30 minutos) frente ao Moitense, na 3.ª eliminatória.

A partir daí, um Carlos Carvalhal exultante e visivelmente orgulhoso da aposta no jovem da equipa B era convidado a gerir a eliminatória com toda a tranquilidade. Paulo Oliveira ainda ampliou (57’) num canto, com o Santa Clara a tentar minimizar os danos, sem sucesso. Galeno conquistaria e converteria uma grande penalidade (88'), fechando as contas.

Antes, como referimos no início, o Leça voltou a destruir o sonho de uma equipa da I Liga. Depois de ter afastado o Arouca na 3.ª eliminatória, a equipa do quarto escalão nacional garantiu a presença nos oitavos, o que já não conseguia há duas décadas.

Sem surpresa, após ter afastado o V. Setúbal na ronda anterior, o Vizela voltou a puxar dos galões para garantir a qualificação com um triunfo claro sobre o Estrela da Amadora. O norte-americano Alex Méndez (9’) e Kiko Bondoso (52’) não deixaram margem para dúvidas perante o opositor da II Liga.

Bem mais sofrida foi a vitória do Rio Ave, da II Liga, na recepção ao Olhanense, do Campeonato de Portugal. Os algarvios estiveram em vantagem (penálti de Ricardo Matos, 10’), mas Aziz deu a volta ao jogo no espaço de dez minutos, bisando (58 e 68’).