Messi estreia-se a marcar na Ligue 1 em triunfo do PSG

O Paris Saint-Germain teve de esperar 14 jornadas para ver Lionel Messi, seis vezes galardoado com a Bola de Ouro, marcar o seu primeiro golo na liga francesa de futebol, terceiro na vitória (3-1) sobre o Nantes.

O astro argentino tinha marcado três golos pelo PSG na Liga dos Campeões, dois aos alemães do Leipzig e um ao Manchester City, ambos no Parque dos Príncipes, para o Grupo A, mas ainda não tinha feito o “gosto ao pé” na Ligue 1, estreando-se à 14.ª jornada, e com um grande golo - um remate com o pé esquerdo a 25 metros da baliza, a culminar uma excelente jogada colectiva.

A equipa parisiense, com o “trio maravilha” Mbappé, Messi e Neymar no “onze”, entrou praticamente na frente do marcador, graças a um golo de Kylian Mbappé, logo aos 2’, mas na segunda parte viu o avançado do Nantes Randal Kolo Muani, aos 76’, restabelecer o empate, já depois de o seu guarda-redes, o costa-riquenho Keylor Navas, ter sido expulso, aos 65’, por derrubar Ludovic Blas.

A expulsão de Navas forçou o treinador argentino Mauricio Pochettino a sacrificar Neymar, para a entrada do guarda-redes suplente, Sergio Rico, deixando o PSG a jogar em inferioridade numérica a partir dos 65 minutos, o que não impediu a equipa parisiense de chegar à vitória com mais dois golos, aos 82’, num lance infeliz do defesa do Nantes Dennis Appiah, autor de um autogolo, e aos 87’, por Lionel Messi,

O internacional português Danilo Pereira foi lançado em campo aos 89’, a render o médio argentino Leandro Paredes, enquanto o seu compatriota Nuno Mendes não chegou a sair do banco.

Com este triunfo, o PSG consolidou a liderança, com 37 pontos, mais 13 do que o segundo classificado, o Lens, com 24, seguido do Nice e do Marselha, terceiro e quarto, ambos com 23, e do Rennes, com 22, todos com menos um jogo do que o líder.