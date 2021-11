Congresso do CDS antes das legislativas já é hipótese remota

Nuno Melo promove este sábado um encontro nacional de militantes para protestar contra o adiamento do congresso

A realização de um congresso no CDS para escolher um líder antes das eleições legislativas é cada vez mais uma hipótese remota. Nuno Melo, que desafiou Francisco Rodrigues dos Santos na liderança do partido, ainda espera por decisões legais internas e não exclui o recurso ao Tribunal Constitucional, mas já é difícil pôr em marcha um congresso em tempo útil tendo em conta as legislativas de 30 de Janeiro.