Um casaco feito de beatas de cigarro desfilou em Telavive contra a moda

Um casaco feito de beatas de cigarro, um fato de caixas de cartão ou um vestido de noiva de plástico bolha (daquele que poucos resistem a rebentar...). Lixo encontrado na praia que foi transformado em peças de vestuário vestidas por activistas que saíram à rua em Telavive, Israel, num espectáculo de protesto sobre a produção de moda, esta sexta-feira. "Ninguém deve morrer pela moda", lia-se num cartaz executado por artistas que procuraram alertar para os elevados custos ambientais desta indústria. "Eles só compram e compram e compram e as roupas vão para países do terceiro mundo que as queimam", disse Eden Machnai, 23 anos. "Não há razão para não comprarmos em segunda mão".