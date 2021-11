As sanções de jogo à porta fechada e de interdição como espécies em vias de extinção (I)

Sensivelmente a partir de finais de Agosto de 2018 inicia-se uma fase inteiramente nova no capítulo sancionatório de infracções disciplinares, particularmente no domínio do mau comportamento dos adeptos nas competições de futebol. Na verdade, a partir desse momento e até agora, multiplicou-se a aplicação das sanções de jogos à porta fechada e de interdição de recinto desportivo, atingindo um número sem paralelo com um largo passado e tornando-se, por assim dizer, uma sanção prevista e aplicada.