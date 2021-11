Sérgio Conceição quer contrariar motivação do Feirense

Treinador do FC Porto coloca adversário da quarta eliminatória ao nível de alguns clubes da I Liga. Marcano e Pepe podem ser baixas para o jogo do Dragão.

O treinador do FC Porto salientou esta sexta-feira o “trajecto interessante” que o Feirense - adversário deste sábado (20h15), na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão - tem feito na II Liga, embore considere ser obrigação dos “dragões” contrariarem a motivação do oponente.

Sérgio Conceição comparou a formação de Santa Maria da Feira, orientada por Rui Ferreira, com equipas que jogam na I Liga, salientando a qualidade que revê no jogo que apresenta.

"Nos jogos da Taça acontecem algumas surpresas, precisamente por essa motivação que as equipas têm na disputa desta competição. Estamos alertados e preparados para isso. O adversário tem feito um trajecto interessante na II Liga. Comparo estas equipas mais fortes desta II Liga a muitas das que jogam na I Liga. Cabe-nos contrariar um Feirense com muita motivação e uma ideia de jogo bem definida”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O treinador portista admitiu que a única gestão será a melhor para este jogo, não pensando no Liverpool, da Liga dos Campeões. "A Taça é a prioridade, até porque é o próximo jogo. A gestão que temos de fazer é neste momento. O Liverpool vem depois”, afirmou o técnico, confidenciando ainda: “Há jogadores nos limites. O Marcano abandonou o treino e dificilmente poderá dar o seu contributo. O Pepe também está com dificuldades. O Wendell voltou, mas não está ainda a cem por cento”.

Sérgio Conceição abordou ainda a paragem competitiva imposta pelas selecções. “A pausa dificulta a preparação. Os jogadores chegam das selecções em contextos diferentes. Uns jogam, o que é bom, outros não. Chegam em patamares diferentes. Essa gestão não é fácil e, muitas vezes, obriga-nos a utilizar quem preparou o jogo de uma forma mais cuidada e com mais tempo”, explicou ainda.

O treinador portista abordou ainda a renovação de Fábio Vieira até 2025. “Os jovens podem ter qualidade técnica, mas existem outras situações importantes. Não me sinto mais ou menos feliz por qualquer renovação. Olhamos é ao plano desportivo. Tenho jogadores a acabar contrato e não olho a isso. Vejo que o clube está a fazer um trabalho muito bom nesse sentido. Não se renova por ser um jovem, renova-se porque possui qualidade”, explicou.