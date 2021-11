Chega-Açores quer revisão do acordo escrito que suporta o Governo Regional

O acordo entre PSD, CDS-PP e PPM com o Chega foi assinado, em Novembro de 2020, pelo anterior líder da estrutura regional do partido. O deputado do Chega no parlamento açoriano quer tornar o acordo menos abstracto.

As declarações do líder do Chega caíram com estrondo nos Açores. Depois de André Ventura ter anunciado, na quarta-feira, que pela direcção nacional o apoio do partido ao Governo Regional “morreu”, a responsabilidade está agora do lado do deputado único do Chega no parlamento açoriano, José Pacheco.