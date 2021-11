Aeronave aterra de emergência em terreno nas traseiras da igreja de Água Longa

Uma aeronave ligeira fez esta quinta-feira uma aterragem forçada num terreno de Água Longa, Santo Tirso, no distrito do Porto. Os dois tripulantes escaparam ilesos, disse fonte da Protecção Civil.

“Não há feridos”, frisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, que não as causas da ocorrência.

A aterragem de emergência ocorreu num terreno nas traseiras da igreja de Água Longa.

Na página da Protecção Civil indica-se que para o local foram enviados 11 homens, apoiados por quatro viaturas.