Sporting-Varzim: Taça para um recorde e um reencontro

Depois de uma pausa que deu para abrandar e respirar fundo, o Sporting reentra nesta quinta-feira no vórtice da competição com uma recepção ao Varzim (20h15, SPTV1) a contar para a quarta eliminatória de Portugal. Será um regresso relativamente tranquilo para os “leões” frente a uma equipa que ocupa actualmente o penúltimo lugar da II Liga, e oportunidade para o campeão nacional em título chegar à nona vitória consecutiva, o que será um novo recorde com Rúben Amorim. Mas é o próprio técnico “leonino” a dizer que será noite de “facilitismo zero” frente aos poveiros, sem pensar em recordes ou competições futuras.

“Queremos demonstrar é que continuamos a jogar bem, queremos manter o ritmo e dar uma boa resposta, até porque o bom ambiente em Alvalade depende dos resultados. Se deixarmos correr o jogo, podemos ser eliminados e perder essa ligação com os adeptos. Por isso, facilitismo zero. Queremos ganhar e jogar bem”, referiu o técnico “leonino”, que só tem vitórias desde que o Sporting perdeu em Dortmund a 28 de Setembro. Desde então foram oito vitórias, com 20 golos marcados e apenas três sofridos, um registo que deu para o Sporting manter a qualificação na Champions em aberto, chegar à liderança (partilhada com o FC Porto) na I Liga e estar na luta por um lugar na “final four” da Taça da Liga.

Uma vitória em Alvalade nesta quinta-feira significa que o Sporting se mantém em todas as frentes na presente época, e numa prova onde tem tido alguns dissabores – foi eliminado pelo Marítimo na época anterior, sendo que, há duas épocas, sofreu uma traumática derrota com uma equipa do terceiro escalão, o Alverca.

Os “leões” vão a jogo com algumas ausências importantes, como as de Sebastian Coates e Gonçalo Inácio, habituais titulares no eixo da defesa – o uruguaio ainda está a recuperar de uma lesão, enquanto o português esteve na última terça-feira com a selecção de sub-21. É provável que Amorim apresente um “onze” alternativo, sendo que Luís Neto, opção habitual para central, não estará nesse “onze” para defrontar a equipa da sua terra natal, Póvoa de Varzim, e onde se formou e deu os primeiros passos no futebol profissional.

“Ele quer muito participar neste jogo, que é especial para ele, fez muita força para jogar, mas não vai ser titular”, garantiu o técnico sobre o central poveiro de 33 anos que terá familiares no banco do Varzim – e muita família nas bancadas de Alvalade. O internacional português fez toda a sua formação no clube e até se estreou na primeira equipa, em 2006, num jogo da Taça, na Póvoa, frente ao Benfica – foi suplente utilizado nos minutos finais, contribuindo para a surpreendente eliminação dos “encarnados”.

O Varzim chega a este jogo sem qualquer vitória no último mês para o campeonato, mas já com o “escalpe” de uma equipa de I Liga na Taça – eliminou o Marítimo nos penáltis. António Barbosa, técnico dos poveiros, admite que será muito difícil conseguir um bom resultado na casa do campeão nacional: “As probabilidades são muito reduzidas, mas improvável não é a mesma coisa que impossível.”