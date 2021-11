Jovem de 16 anos foi ferido num joelho à porta de uma escola de Loures

Segundo fonte da PSP, grupo de jovens estava a tentar entrar num convívio na escola, quando foram feitos disparos. Jovem foi assistido no local e transportado para o Hospital Beatriz Ângelo. Investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.

Um jovem de 16 anos ficou ferido num joelho, depois de ter sido feito um disparo junto à Escola Secundária José Cardoso Pires, em Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e entretanto confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O incidente ocorreu por volta das 13h30, quando um grupo de dez jovens tentava entrar num convívio que estava a decorrer no interior da escola. Segundo a mesma fonte, o grupo começou a arremessar garrafas, tendo sido depois efectuado um disparo que atingiu este jovem, que não é aluno da escola, num joelho. Foi assistido no local, tendo sido transportado para o Hospital de Beatriz Ângelo com ferimentos ligeiros.

Segundo a PSP, não foram até ao momento identificados os jovens integrantes daquele grupo. A investigação está agora nas mãos da Polícia Judiciária para quem a PSP remete mais esclarecimentos.