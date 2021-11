Benfica mantém pleno de vitórias na fase de grupos da Liga Europeia

O Benfica alcançou nesta terça-feira a terceira vitória na fase de grupos da Liga Europeia de andebol. Na Finlândia, os “encarnados” bateram o Cocks por 32-37 e cimentaram a liderança do Grupo B, com seis pontos, após três jornadas.

Numa primeira parte em que o treinador das “águias”, Chema Rodríguez, fez uma rotação mais larga do plantel, o Cocks esteve quase sempre na frente do marcador e chegou ao intervalo a ganhar por 18-15, muito por culpa do acerto de Davor Basaric na finalização.

No segundo tempo, o Benfica resgatou as suas unidades mais influentes e inverteu o rumo dos acontecimentos. E o jogador que mais contribuiu para esse desfecho foi o sérvio Petar Djordjic, que fez um jogo tremendo e terminou o encontro com nada menos do que 12 golos em... 12 remates. Uma eficácia de 100%.

Os lisboetas conseguiram a primeira vantagem a 23-24 e não deixaram a frente do marcador, tendo alargado a diferença nos últimos minutos, com uma eficácia global no capítulo do remate de 74% (contra 56% dos finlandeses).

Na próxima ronda da prova, o Benfica recebe os dinamarqueses do GOG, no dia 23 de Novembro, no pavilhão da Luz.