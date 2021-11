Vai começar o julgamento de Rui Moreira. Oito perguntas e respostas para compreender o caso Selminho

Esta terça-feira, no Tribunal de São João Novo, Rui Moreira começa a ser julgado por alegado favorecimento da imobiliária da sua família. Caso pode levar a perda de mandato

Rui Moreira garante estar de “consciência tranquila” e o seu advogado considera a acusação do Ministério Público (MP) “manifestamente infundada”. Mas a decisão instrutória, em Maio, levou o autarca ao banco dos réus nos “exactos termos” da acusação do MP, considerando mesmo que a condenação de Rui Moreira é “solidamente previsível”. Julgamento arranca esta terça-feira, às 9h30, no Tribunal de São João Novo. Oito perguntas e respostas para ajudar a compreender o caso Selminho.