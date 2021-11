Reaberto inquérito à morte de Danijoy na prisão. “É preciso que a família tenha paz”, diz ministra

A Direcção-Geral de Serviços Prisionais (DGRSP) reabriu o inquérito sobre a morte de Danijoy Pontes, no dia 15 de Setembro, no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL). O processo de averiguação feito pelo Serviço de Auditoria e Inspecção Sul tinha sido arquivado por se ter considerado que não havia indícios de crime. Também o Ministério Público arquivou os inquéritos à morte de Danijoy Pontes e de Daniel Rodrigues, no mesmo dia, na mesma ala, por considerar que não teria ocorrido um homicídio.