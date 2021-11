Câmara de Lisboa pretende apoiar 34 projectos BIP/ZIP no valor de 2,11 milhões de euros

A Câmara de Lisboa pretende apoiar 34 projectos da 11.ª edição do programa BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária, num investimento municipal de 2,11 milhões de euros, segundo a proposta de homologação da lista de classificação final.

“Face à dotação orçamental, será possível apoiar financeiramente, na edição do programa BIP/ZIP Lisboa 2021 - Parcerias Locais, as primeiras 34 candidaturas melhor classificadas, a que equivale um montante global de financiamento de 2.110.846 euros, dos quais resultam 464.435 euros a apoiar em 2021, 1.083.683 euros em 2022 e os restantes 562.728 euros em 2023”, lê-se na proposta que vai ser discutida na reunião de câmara agendada para quarta-feira, 17 de Novembro, e que a agência Lusa teve acesso.

A 11.ª edição do programa BIP/ZIP, em que o período de apresentação de candidaturas decorreu entre 14 de Maio e 21 de Junho deste ano, através da plataforma online, recebeu “94 candidaturas, propondo 535 actividades, cobrindo os 67 territórios BIP/ZIP, com um orçamento total de 6.546.399 euros (5.246.720 euros solicitado ao programa BIP/ZIP e 1.299.679 euros como contributo das redes comunitárias de apoio)”.

De acordo com a proposta de homologação da lista de classificação final do programa BIP/ZIP e transferência de verbas para as entidades promotoras, apresentada pela vereadora da Habitação na Câmara de Lisboa, Filipa Roseta (PSD), na edição deste ano candidataram-se 244 entidades, sendo 86 promotoras e 158 parceiras e, “entre as entidades concorrentes, encontram-se 19 Juntas de Freguesia das 23 com territórios BIP/ZIP, sendo parceiras formais em 64 candidaturas”.

Considerando “o sucesso expressivo da activação e dinamização da iniciativa e desenvolvimento local traduzido pela aprovação de 392 projectos BIP/ZIP das edições anteriores”, assim como o valor de 470.377 euros previsto no orçamento deste ano para a primeira tranche desta edição, o objectivo foi “apoiar o maior número de candidaturas possível dentro dos limites dotação orçamental disponível”.

As 34 candidaturas melhor classificadas, após avaliação pelo júri do programa, “irão executar 210 actividades nos 67 territórios BIP/ZIP, com um orçamento total de 2.638.096 euros (2.110.846 euros solicitado ao programa BIP/ZIP e 527.250 euros como contributo das redes comunitárias de apoio)”, indica a proposta, adiantando ainda que os projectos escolhidos envolvem 128 entidades distintas, das quais 37 promotoras e 91 parceiras, inclusive 14 Juntas de Freguesia que são parceiras formais em 24 projectos.

Esta 11.ª edição do programa teve como novidade a introdução da dimensão “Boas Práticas”, para projectos inovadores, “com impacto significativo, gerador de mais-valia continuada e mensurável em territórios BIP/ZIP”, que terão duração mínima de 18 meses e máxima de 24 meses.

Entre os 34 projectos a apoiar estão, por ordem decrescente de melhor classificação, “Roda Viva”, da Associação Descalçada; “Royal_Cine 22 (Cinema para todos)”, da SUMO - Associação de Difusão Cultural; “Brincapé - Com tralha”, da APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil; “Changing (H)earth”, da Associação Renovar a Mouraria; “Geração Floresce”, da Associação Geração com Futuro; “Desperta o Teu Futuro!”, da VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato; “A Minha Vida tem Histórias”, da Associação Histórias Desenhadas; “Rebenta a Bolha”, da Associação de Inter-ajuda de Jovens “Eco-estilistas"; “Germinar um Banco de Sementes”, da Associação Margens Simples; e “Requalificar Fora de Portas”, da Associação de Moradores do Bº da PRODAC Norte (1ªFase).

Na edição de 2020 do programa BIP/ZIP, a Câmara de Lisboa aprovou, por unanimidade, o apoio de 37 projectos, num investimento municipal de 1,6 milhões de euros.