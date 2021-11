Os roubos, abusos e demissões que causaram polémicas no Ministério da Defesa

Ao longo dos últimos anos, vários escândalos mancharam o nome das Forças Armadas e das instituições tuteladas pelo Ministério da Defesa. De Tancos à suposta exoneração do almirante Mendes Calado, olhamos para outros casos que antecederam a Operação Miríade .

A polémica em torno do alegado envolvimento de militares no contrabando de diamantes ouro e droga, em missões da ONU, na República Centro-Africana (RCA), voltou a colocar o Ministério da Defesa no centro das polémicas. Recordamos outros casos que resultaram em processos, demissões e penas de prisão.