Região Ásia-Pacífico “não pode nem deve” voltar às tensões da Guerra Fria, alerta Xi Jinping

O Presidente chinês, Xi Jinping, alertou esta quinta-feira que a região Ásia-Pacífico “não pode nem deve” voltar às tensões da era da Guerra Fria, tendo também apelado a uma maior cooperação para a recuperação pós-pandemia e para combater as alterações climáticas.

“As tentativas para traçar linhas ideológicas ou criar pequenos grupos por motivos geopolíticos estão destinadas a falhar”, disse Xi Jinping à margem da cimeira do fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla inglesa), numa mensagem transmitida em vídeo.

Num momento marcado pela crescente tensão com os EUA devido a Taiwan, o Presidente chinês disse que todos os países da região deveriam trabalhar em conjunto para responder aos desafios. “A região Ásia-Pacífico não pode nem deve voltar à confrontação e divisão da era da Guerra Fria”, apelou.

As declarações do Presidente chinês parecem aludir aos esforços dos EUA e dos aliados e parceiros regionais, incluindo o fórum Quad (que reúne Índia, Japão, Austrália e também EUA), para atenuar o que encaram como a crescente e coerciva influência económica e militar da China.

Na terça-feira, o Exército chinês levou a cabo uma patrulha em prontidão de combate em direcção ao estreito de Taiwan, depois de o Ministério da Defesa chinês ter condenado a visita de uma delegação do Congresso norte-americano à ilha, governada de forma independente, embora seja reivindicada por Pequim como parte do território chinês.

No início da Administração Biden, a abordagem diplomática mais combativa dos EUA em relação à China irritou os aliados. Agora os responsáveis norte-americanos acreditam que um envolvimento directo com Xi Jinping é a melhor forma de prevenir o conflito entre as duas maiores economias mundiais.

Em linha com essa estratégia, os dois Presidentes acordaram reunir-se virtualmente até ao final do ano. A data para o encontro ainda não foi avançada, mas a Reuters adiantou que deverá realizar-se na próxima semana.

Na sua mensagem, o líder chinês apelou ainda a um esforço conjunto para preencher a “lacuna da imunização”, apelando para que as vacinas contra a covid-19 fiquem mais acessíveis para as nações em desenvolvimento.

Em matérias ambientais, Xi Jinping não fez referência ao acordo com os EUA, anunciado na quarta-feira na cimeira climática em Glasgow, para os dois países trabalharem em conjunto para cortar as emissões de gases com efeitos de estufa. Ainda assim, disse que “todos nós podemos seguir um caminho em direcção a um desenvolvimento verde, sustentável e com baixas emissões de carbono”.