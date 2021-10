Sp. Braga goleou mas Boavista, Marítimo e Arouca caíram na Taça

A terceira eliminatória da prova viu três emblemas do primeiro escalão do futebol português ficarem pelo caminho.

O Sporting de Braga iniciou a defesa do título de forma tranquila e goleou neste domingo o Moitense (clube dos campeonatos distritais) por 5-0. Ainda assim, e muito graças ao guarda-redes do Moitense, a partida foi para o intervalo com os bracarenses a vencerem pela margem mínima. Foi só no segundo tempo que os minhotos acentuaram a sua superioridade nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal, com destaque para o golo de Roger, de 15 anos, o mais novo a marcar pelos bracarenses.

Se o Sp. Braga, na I Divisão, segue em frente, há outros emblemas do principal escalão do futebol português que não podem dizer o mesmo. A jogar em casa, o Rio Ave, que na época passada foi despromovido à II Liga, goleou o Boavista por 4-0, com golos de Zé Manuel, Guga e Gabrielzinho, que bisou.

Na Póvoa de Varzim, os varzinistas surpreenderam o Marítimo. Alipour pôs os insulares a vencer aos 53’ e os três golos seguintes seriam penáltis, num jogo apitado por Artur Soares Dias. Heliardo empatou para o Varzim aos 82’, numa altura em que o Marítimo já estava reduzido a 10 por expulsão de Rúben Macedo (65’). No prolongamento, Murilo pôs o Varzim pela primeira vez em vantagem, mas novo penálti, agora para o Marítimo, permitiu a Rafik repor a igualdade aos 102’+1’. No desempate nas grandes penalidades, foi mais certeiro o clube da II Liga por 3-2.

O Leça foi outro dos heróis do dia. O emblema do Campeonato de Portugal eliminou o Arouca, na I Divisão. Marcou primeiro o clube da casa, por intermédio de Nuno Barbosa. O empate só surgiria aos 89’, num cabeceamento de Eboué. O jogo seguiu para prolongamento e penáltis, onde o Arouca marcou só um dos cinco de que dispôs. Brilhou o guarda-redes do Leça, Gustavo Galil, que defendeu quatro remates, permitindo aos leceiros vencer por 2-1.