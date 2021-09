Sp. Braga sacode pressão com triunfo sobre o Midtjylland

O Sp. Braga venceu (3-1) esta quinta-feira na recepção aos dinamarqueses do Midtjylland, em jogo da segunda ronda da Liga Europa, assumindo a vice-liderança do Grupo F, com três pontos, a três do Estrela Vermelha, que superou o Ludogorets.

Evander (19’ g.p.), Galeno (55’ g.p. e 90+5') e Ricardo Horta (62') foram os autores dos golos num encontro que teve três penáltis, com Horta a falhar o primeiro a favor do Sp. Braga, que, apesar da entrada em falso, foi capaz de impor-se e garantir o primeiro triunfo na competição.

Perante a desinspiração generalizada dos avançados, o Sp. Braga procurou uma abordagem alternativa, com Carvalhal a eleger um onze sem referências de área, deixando ao critério dos defesas do Midtjylland a melhor forma de anular as movimentações de Chiquinho, Ricardo Horta ou até de Piazón e Galeno sempre que estes exploravam o jogo interior.

A estratégia acabaria por não produzir frutos na primeira parte, apesar de um par de lances em que os dinamarqueses perderam de vista os atacantes bracarenses, em especial na jogada que acabou com o guarda-redes Olafsson a derrubar Galeno, depois de um desdobramento ofensivo de três contra um.

Mas, ao contrário do Midtjylland, que aos 19’ passou para a frente do marcador na conversão de um penálti a punir falta de Diogo Leite sobre Isaksen, o Sp. Braga desperdiçou a primeira oportunidade para igualar, por Ricardo Horta, que bateu denunciado para o meio da baliza, contra as pernas de Olafsson.

O Midtjylland tinha, de resto, sido a primeira equipa a criar uma verdadeira situação de golo, anulada por Matheus, tendo construído uma segunda oportunidade reveladora da qualidade técnica do jovem Isaksen. Ao Sp. Braga pertencia o maior volume de jogo, com a equipa portuguesa sempre a rondar a baliza do adversário, mas sem encontrar soluções para sacudir as redes.

Inconformado, Carvalhal trocou Sequeira e Castro ao intervalo, apostando em Moura e González. O avançado espanhol acabaria por ser protagonista num lance decisivo, na área do Midtjylland, com Galeno a não perdoar o terceiro penálti do encontro, este detectado pelo VAR, num golpe de Juninho na coxa de González.

O Sp. Braga estava decididamente embalado para a vitória, marcando pouco depois por Ricardo Horta, a redimir-se do penálti falhado com um remate indefensável em que aproveitou uma assistência involuntária de González, a tabelar uma bomba de Chiquinho.

O Midtjylland acabou a partida reduzido a dez unidades, por expulsão de Juninho (84'), permitindo uma melhor gestão nos instantes finais por parte dos “arsenalistas”, que podiam ter ampliado a vantagem num lance acrobático de Francisco Moura a falhar por centímetros a baliza dinamarquesa.

A acabar, Matheus impediu o 2-2 e Galeno fechou as contas com um golo no último fôlego da noite, mais uma vez com Mario González na assistência.