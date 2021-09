Bruce Gilden: o retrato dos “invisíveis” de Syracuse

Durante 22 dias, em Setembro de 1981, choveu ininterruptamente em Syracuse, no estado de Nova Iorque. A penumbra que se abateu sobre as ruas da cidade tornava mais visível a depressão provocada pela vaga de desemprego que se seguiu ao abandono, na década anterior, das grandes unidades fabris da General Motors e General Electric, que relegou milhares de famílias à pobreza. A chegada da tão ansiada feira popular estadual devolvia, assim, alguma da alegria que se dissipara dos rostos dos habitantes. Durante um mês, a música, as diversões, o algodão doce ditavam um novo compasso, um novo fôlego. Um olhar atento, porém, não poderia ignorar as cicatrizes do golpe sofrido; essas estavam patentes nos trajes, nos semblantes, nos hábitos de homens, mulheres e crianças de Syracuse.