As balizas do futebol devem ser iguais para homens e mulheres?

A discussão não é nova. Há quem defenda que é sexismo alterar balizas e promover diferenciação entre géneros, acentuando diferenças que a sociedade quer esbater, e quem rebata que é sexismo aceitar passivamente que as mulheres sejam obrigadas a jogarem com balizas iguais às dos homens. O PÚBLICO foi ouvir quem mais sente na pele: as guarda-redes.

As mulheres jogam basquetebol com bolas mais leves e mais pequenas do que os homens. Jogam voleibol com redes mais baixas. Saltam barreiras mais baixas no atletismo. Por que motivo as balizas do futebol são iguais para homens e mulheres, obrigando-as a jogarem em balizas desenhadas para pessoas geralmente mais altas e com maior envergadura? É justo? Contribui para a maior espectacularidade do futebol feminino?